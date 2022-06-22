Исмаилов высказал пожелание перед боем со Шлеменко

Исмаилов пожелал, чтобы бой со Шлеменко не закончился в первом раунде

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от боя с Александром Шлеменко. Об этом сообщает Metaratings.

Спортсмен высказал пожелание, чтобы встреча не закончилась в первом раунде. «Будем на это надеяться, но не обещаю, что не буду стараться победить его в первых двух. Будем исходить из того, что Шлеменко выдержит натиск в первых двух раундах. И потом мы посмотрим по поводу духа и характера», — заявил Исмаилов.

12 мая стало известно, что спортсмены подписали контракт на бой в промоушене Russian Cagefighting Championship (RCC). Встреча состоится 26 августа.

37-летний Шлеменко выступает с 2004 года. На его счету 61 победа, 13 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Исмаилову 35 лет, он одержал 17 побед и потерпел три поражения, одна встреча закончилась ничьей.