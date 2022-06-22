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Задержание напавшего с ножом на двух бездомных у храма мужчины попало на видео

Ранивший бездомных у храма в Москве мужчина заявил, что сделать это ему «сказал Боженька»

Задержание босоногого мужчины, ранившего двоих прохожих возле храма Живоначальной Троицы на Карамышевской набережной, попало на видео. Запись публикует Telegram-канал «МК».

На кадрах видно, как на нападавшего надевают наручники и укладывают на землю. На слова полицейских о том, что он под «чем-то», россиянин отвечает, что он вообще ничего не употребляет и готов поехать на «продувку». Также он признался, что порезал бездомных, потому что «Боженька так сказал».

Ранее сообщалось, что одного из потерпевших он ударил ножом в шею и в голову, а после достал второй нож и порезал руку другому мужчине. Затем нападавший выкинул оружие в траву и пошел в храм. Первого пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, в его голове осталось лезвие от ножа, второй отделался порезом.

12 июня сообщалось, что в Екатеринбурге россиянин напал с ножом на прохожих и зарезал человека.

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