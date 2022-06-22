В Израиле построят стену на границе с Палестиной

Минобороны Израиля построит стену на границе с Палестиной в течение года

В Израиле построят стену на границе с Западным берегом, одним из регионов Палестины. Об этом сообщает израильская газета Haaretz.

Министерство обороны страны постановило начать строительство стены длиной 45 километров и высотой девять километров. Стена заменит забор, построенный на этом месте около 20 лет назад.

По словам главы администрации пограничной и стыковой зоны Эран Офир, ведомство возведет сооружение в течение года.

Проект был одобрен в апреле после волны террористических атак в государстве. 29 марта пятеро израильтян стали жертвами стрельбы в израильском городе Бней-Брак, после чего власти запретили палестинцам без разрешения въезжать в Израиль.

Столкновения между палестинцами и израильскими войсками на Западном берегу участились в течение месяца Рамадан. Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш призвал остановить провокации и беспорядки в регионе.