В ООН призвали прекратить провокации в Иерусалиме

Генсек ООН Гутерриш призвал прекратить беспорядки и провокации в Иерусалиме

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что глубоко обеспокоен ухудшением ситуации в сфере безопасности в Иерусалиме. Его слова приводит РБК.

Таким образом глава ООН прокомментировал беспорядки на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима. Он указал на необходимость недопущения провокаций и призвал остановить столкновения между палестинцами и израильтянами.

Помимо этого Гутерриш призвал сохранять статус-кво в районах святых мест Иерусалима.

Столкновения между палестинцами и израильскими войсками на Западном берегу участились в течение месяца Рамадан. Одновременно с этим военные Израиля устраивают рейды, которые начались после недавней волны палестинских террористических атак, унесших жизни 12 израильтян и двух граждан Украины за последние три недели.