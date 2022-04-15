Армия Израиля за день убила шесть палестинцев

Haaretz: израильская армия за 24 часа убила шесть палестинцев в ходе столкновений и рейдов

Шесть граждан Палестины были убиты израильской армией за 24 часа. Об этом пишет израильская газета Haaretz.

Израильская армия предупреждала, что проводит операцию на всем Западном берегу. Военные устраивают рейды, также происходят столкновения с недовольными местными жителями. По данным Министерства здравоохранения Палестины, двое палестинцев были застрелены во время рейда в Кафр-Дан. Еще один палестинец скончался от ран после того, как израильские силы застрелили его во время столкновений в Бейте.

На протестах в среду, 13 апреля, были убиты еще трое. Один из них — 14-летний палестинец — был застрелен после того, как бросил коктейль Молотова в израильских солдат на армейских позициях в центре города. Кроме того, в ходе столкновений были ранены и доставлены в больницу еще четыре палестинца, один из которых находится в тяжелом состоянии. Одному из пострадавших 17 лет.

Армия Израиля заявляла, что участники потасовки бросали в солдат самодельные взрывные устройства, поэтому пришлось открыть огонь. За неделю число жертв среди граждан Палестины достигло 11 человек. О потерях среди военнослужащих не сообщается.

Столкновения между палестинцами и израильскими войсками на Западном берегу участились в течение месяца Рамадан. Параллельно с этим израильские военные устраивают рейды, которые начались после недавней волны палестинских террористических атак, унесших жизни 12 израильтян и двух граждан Украины за последние три недели.