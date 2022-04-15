Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Армия Израиля за день убила шесть палестинцев

Haaretz: израильская армия за 24 часа убила шесть палестинцев в ходе столкновений и рейдов

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Шесть граждан Палестины были убиты израильской армией за 24 часа. Об этом пишет израильская газета Haaretz.

Израильская армия предупреждала, что проводит операцию на всем Западном берегу. Военные устраивают рейды, также происходят столкновения с недовольными местными жителями. По данным Министерства здравоохранения Палестины, двое палестинцев были застрелены во время рейда в Кафр-Дан. Еще один палестинец скончался от ран после того, как израильские силы застрелили его во время столкновений в Бейте.

На протестах в среду, 13 апреля, были убиты еще трое. Один из них — 14-летний палестинец — был застрелен после того, как бросил коктейль Молотова в израильских солдат на армейских позициях в центре города. Кроме того, в ходе столкновений были ранены и доставлены в больницу еще четыре палестинца, один из которых находится в тяжелом состоянии. Одному из пострадавших 17 лет.

Материалы по теме:
«Либо убей, либо погибни» Яды, бомбы, интриги. Как легендарная разведка «Моссад» 70 лет устраняет врагов еврейского государства?
«Либо убей, либо погибни»Яды, бомбы, интриги. Как легендарная разведка «Моссад» 70 лет устраняет врагов еврейского государства?
1 апреля 2021
Весеннее обострение. Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?
Весеннее обострение.Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?
13 мая 2021

Армия Израиля заявляла, что участники потасовки бросали в солдат самодельные взрывные устройства, поэтому пришлось открыть огонь. За неделю число жертв среди граждан Палестины достигло 11 человек. О потерях среди военнослужащих не сообщается.

Столкновения между палестинцами и израильскими войсками на Западном берегу участились в течение месяца Рамадан. Параллельно с этим израильские военные устраивают рейды, которые начались после недавней волны палестинских террористических атак, унесших жизни 12 израильтян и двух граждан Украины за последние три недели.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стала известна судьба экипажа затонувшего крейсера «Москва»
Российский олигарх покинул совет директоров своей компании из-за санкций
Московский журналист описал диету Аллы Пугачевой
В России заблокировали сайт радиостанции RFI
СКР сообщил о присутствии наемников из Франции в рядах украинских войск
Роднина назвала убогим спорт без россиян
Армия Израиля за день убила шесть палестинцев
Российскому танку Т-80 удалось выдержать попадание нескольких ракет ВСУ
В поведении Байдена увидели возможную опасность
Космонавты на МКС провели тренировку в скафандрах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.