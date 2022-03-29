Названо число жертв стрельбы в Израиле

Kan: пятеро израильтян убиты в результате стрельбы в городе Бней-Брак

Пятеро израильтян стали жертвами стрельбы в израильском городе Бней-Брак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственную радиостанцию Kan.

По информации радио, нападавший нейтрализован.

Отмечается, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в ближайшее время проведет консультации с представителями служб безопасности.

Ранее сообщалось об одном тяжело раненом человеке в городе Рамат-Ган. Личность нападавших неизвестна.

Это уже третий теракт в Израиле за неделю. 27 марта стало известно, что два человека погибли, шестеро получили ранения во время стрельбы в городе Хадера. Двое террористов открыли огонь из автоматического оружия, убив двоих израильтян и ранив шестерых. Нападавшие были нейтрализованы.