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Бойца ММА избили в Дагестане

Российского бойца ММА Залимхана Юсупова избили в Дагестане

Фото: @team_zalimkhan_yusupov

Российский боец смешанного стиля (MMA) Залимхан Юсупов подвергся нападению в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что у одного из нападавших был пистолет, а избиение связано с конфликтом спортсмена с Хадисом Ибрагимовым на одном из турниров по поп-ММА. О травмах, полученных Юсуповым, ничего не сообщается.

28-летний Юсупов в профессиональной карьере одержал 14 побед и потерпел восемь поражений. В поп-ММА на счету россиянина три победы и два поражения.

14 июня футбольный арбитр Хосе Арнольдо Амайя умер после того, как был избит во время матча любительского чемпионата Сальвадора. 63-летний рефери показал красную карточку одному из футболистов, чем вызвал недовольство участников встречи.

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