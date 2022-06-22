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Во Франции начали расследование против госсекретаря после жалоб на изнасилования

Прокуратура Парижа начала расследование после жалоб против Хрисулы Захаропулу

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Прокуратура Парижа начала расследование после подачи двух обвинений в изнасиловании против госсекретаря по вопросам развития, франкофонии и международных партнерств при министре Европы и иностранных дел Франции Хрисулы Захаропулу, пишет Le Figaro.

Отмечается, что первая жалоба об изнасиловании была подана 25 мая, а расследование началось через два дня, вторая — 16 июня. По предварительным данным, преступные действия чиновница совершала во время своей работы гинекологом.

Ранее суд присяжных признал американскую актрису Эмбер Херд виновной в клевете о том, что она была жертвой домашнего насилия, на актера и ее бывшего мужа Джонни Деппа. Суд обязал Херд выплатить Деппу 15 миллионов долларов компенсации.

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Варвара Кошечкина
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