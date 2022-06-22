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В МИД России прокомментировали критику Кадырова в адрес членов ОДКБ

Захарова оправдала критику главы Чечни Кадырова в адрес членов ОДКБ

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По ее мнению, она основана на опыте главы республики. Об этом она заявила на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова напомнила, что Кадыров «как никто другой» помнит многих, кто в 1990-е не признавал суверенитет России над Чеченской республикой.

«Я думаю, что он делает заявления на этот счет, в том числе, опираясь на свои не только теоретические, но и практические знания вопросов политологии», — оправдала высказывания главы Чечни представитель МИД.

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не станет признавать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и считает их квазигосударствами.

В ответ на это глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал лидеров стран-членов ОДКБ. По его словам, от них России нет никакой пользы, а Москва при этом всем помогает.

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Алевтина Запольская
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