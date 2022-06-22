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В России оценили количество препаратов от сибирской язвы

В Роспотребнадзоре сообщили, что недостатка в препаратах для лечения сибирской язвы нет

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Недостатка в препаратах для лечения сибирской язвы в лечебно-профилактических учреждениях нет. Количество лекарственных средств от болезни оценили в референс-центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.

Отмечается, что болезнь хорошо поддается лечению широким спектром антибактериальных препаратов. «При своевременно начатом лечении кожная форма сибирской язвы заканчивается выздоровлением», — сообщили в ведомстве.

Ранее вирусолог, молекулярный биолог, доктор биологических наук, академик РАН Сергей Нетесов сообщил, что в российских регионах — не только южных, но и северных, и даже в Подмосковье — расположены десятки скотомогильников, в которых закопаны зараженные сибирской язвой трупы животных.

21 июня стало известно, что в станице Рождественской Ставропольского края у жительницы нашли сибирскую язву. Женщина находится в удовлетворительном состоянии, ее жизни ничего не угрожает.

Ударная волна


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Марина Совина
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