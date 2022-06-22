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В Совфеде пообещали персональные санкции каждому литовцу

Сенатор Клишас пообещал направить ответные санкции против каждого гражданина Литвы

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Ответные санкции России за нарушение обязательств по транзиту коснутся каждого гражданина Литвы. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Совета Федерации Андрей Клишас.

Сенатор отметил, что Евросоюз (ЕС) направляет свои санкции против россиян, значит и Россия должна ответить гражданам ЕС в той же мере, затронув персонально каждого гражданина.

«Каждый гражданин Литвы должен почувствовать ответные меры России за нарушение обязательств по транзиту. Время одних дипломатических демаршей закончилось», — написал Клишас.

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Варвара Кошечкина
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