В Совфеде пообещали персональные санкции каждому литовцу

Сенатор Клишас пообещал направить ответные санкции против каждого гражданина Литвы

Ответные санкции России за нарушение обязательств по транзиту коснутся каждого гражданина Литвы. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Совета Федерации Андрей Клишас.

Сенатор отметил, что Евросоюз (ЕС) направляет свои санкции против россиян, значит и Россия должна ответить гражданам ЕС в той же мере, затронув персонально каждого гражданина.

«Каждый гражданин Литвы должен почувствовать ответные меры России за нарушение обязательств по транзиту. Время одних дипломатических демаршей закончилось», — написал Клишас.