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В России пригрозили Литве «очень жесткими» действиями из-за блокады Калининграда

Сенатор Клишас пригрозил Литве «очень жесткими» действиями из-за блокады Калининграда

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над этим регионом. Об этом в понедельник, 20 июня, в своем Telegram-канале написал сенатор Андрей Клишас.

Это «может являться основанием для очень жестких и абсолютно законных действий со стороны России», пригрозил он.

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Игорь Дмитров
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