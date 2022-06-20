В России пригрозили Литве «очень жесткими» действиями из-за блокады Калининграда

Сенатор Клишас пригрозил Литве «очень жесткими» действиями из-за блокады Калининграда

Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над этим регионом. Об этом в понедельник, 20 июня, в своем Telegram-канале написал сенатор Андрей Клишас.

Это «может являться основанием для очень жестких и абсолютно законных действий со стороны России», пригрозил он.