Действия ВСУ сравнили с тактикой чеченских боевиков

Военный политолог Перенджиев сравнил действия ВСУ с тактикой чеченских боевиков

Действия Вооруженных сил Украины, наносящих удары по территории России, можно сравнить с действиями чеченских боевиков, устраивавших теракты в Буденновске и театре на Дубровке, считает военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал удары беспилотников по российским объектам, связанным с нефтедобычей и нефтепереработкой.

На территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) обнаружены фрагменты двух беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Месть и стратегия

«В первую очередь причина этих ударов, конечно, месть в ответ на наши удары по складам горюче-смазочных материалов и другим объектам, — считает Перенджиев. — С другой стороны, это и нанесение ущерба. Могут возникнуть определенные проблемы с бензином. Кроме того, когда мы говорим о Ростовской области, речь идет о полевых, сельскохозяйственных работах».

Политолог уверен, что отчасти имеет место и показательная работа, призванная продемонстрировать, что ВСУ способны доставать до территории России.

«В этом ВСУ напоминают мне чеченских боевиков, которые так же принесли войну, захватив Буденновск, устроив теракт на Дубровке. Это из той же серии. Ну и, конечно, удар по НПЗ кажется им наиболее эффективным методом, поскольку еще и потушить такой пожар достаточно трудно, отравляющие вещества попадают в воздух, страдает экология, люди. Такой комплекс целей», — предположил эксперт.

Пожар на площади 50 квадратных метров был ликвидирован уже в 10:50, добавил он. Пострадавших нет, весь персонал эвакуирован. Сейчас работа завода приостановлена, идут следственные мероприятия.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен возможный удар беспилотника по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу под Ростовом. По неподтвержденным данным, речь идет о БПЛА «Байрактар».