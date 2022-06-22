Ростовские власти подтвердили обнаружение обломков беспилотников на нефтезаводе

Ростовский губернатор Голубев: на территории нефтезавода найдены обломки 2-х беспилотников

На территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) обнаружены фрагменты двух беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По его словам, первое сообщение об инциденте поступило около 9:00 22 июня.

«По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода», — написал Голубев.

Пожар на площади 50 квадратных метров был ликвидирован уже в 10:50, добавил он. Пострадавших нет, весь персонал был эвакуирован. Сейчас работа завода приостановлена, идут следственные мероприятия.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен возможный удар беспилотника по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу под Ростовом. По неподтвержденным данным, речь идет о БПЛА «Байрактар».