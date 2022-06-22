Влияние снижения ставки по льготной ипотеке на рынок недвижимости оценили

Экономист Сигал: снижение ставки по льготной ипотеке оживит активность на рынке жилья

После снижения ставки по льготной ипотеке на рынок недвижимости должна вернутся активность, считает первый вице-президент «Опоры России», экономист Павел Сигал. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о том, какие еще изменения могут быть на рынке после снижения ставки.

Мнение «Опоры России»

22 июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки льготной ипотеки с 9 до 7 процентов. Уточняется, что льготу можно получить до конца года.

Сейчас отрасли необходима уверенность в спросе на жилье, а также стабильный приток покупателей Павел Сигал первый вице-президент «Опоры России»

«Несомненно, понижение ставки по льготной ипотеке даст толчок к развитию отрасли жилого строительства. Повышение привлекательности ипотеки — это важное направление государственной работы в части поддержки сектора и помощи гражданам как потенциальным покупателям», — заявил Сигал.

Экономист добавил, что понижение ставки будет способствовать увеличению активности на рынке недвижимости.

«В комплексе с уже действующими мерами государственной поддержки понижение ставки оживит активность на рынке, даже несмотря на динамический спад после ажиотажного спроса на недвижимость в начале весны и сезонное понижение спроса в летний период», — считает он.

Мнение Российской гильдии риелторов

Член Российской гильдии риелторов, генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, ждать ли, по его мнению, изменений на рынке недвижимости в связи со снижением ставки по льготной ипотеке.

Опустили ключевую ставку, и застройщики попросили, чтобы и льготную ставку опустили — это было логично Константин Барсуков член Российской гильдии риелторов

«При этом я не думаю, что сильно увеличится спрос. Потому что сейчас в основном берут льготную ипотеку, которая субсидирована застройщиком. Застройщики не хотят снижать цену, но готовы делать субсидирование ставки по ипотеке для привлечения спроса. Поэтому что 9 процентов, что 7 — это почувствуют скорее застройщики, а не покупатели. Для людей субсидированная ставка не изменится, а застройщики будет меньше платить комиссии банку за это субсидирование», — считает Барсуков.

Риелтор рассказал, что россияне сегодня еще не готовы вернуться к старым объемам покупок квартир и на первичном, и вторичном рынке.

«Май этого года в сравнении с прошлогодним показателем — минус 70 процентов по выдаче ипотеки. Соответственно, примерно также и по сделкам, потому что у нас покупатели квартир в основном все ипотечники. По вторичке все совсем мертво. Для вторичного рынка для нормального спроса нужна ставка в районе 8 процентов и ниже, а это значит, что ключевая должна быть в районе 6», — сообщил он.

В этом году мы, скорее всего, увидим вялотекущий спрос на вторичку. А в первичке спрос восстановится, но это означает, что он будет хоть какой-то, а не мертвый рынок, который есть сегодня. Не более этого Константин Барсуков член Российской гильдии риелторов

Ранее президент России Владимир Путин призвал продлить действие нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2030 года. По словам президента, нужно искать способы не терять темпы строительства в России на фоне западных санкций — в том числе поддерживать производителей стройматериалов.