В Литве прекратили расследовать нападение на российского дипломата

Литовская прокуратура прекратила расследование по делу о нападении на дипломата из России

Прокуратура Литвы прекратила расследование по делу о нападении на российского дипломата, произошедшем в феврале. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Генпрокуратуры республики Елену Мартионене.

По ее словам, досудебное расследование нападения на представителя дипмиссии, которое произошло у посольства России 24 февраля, прекращено в связи с «отсутствием деяния, имеющего признаки уголовного преступления или проступка».

О том, что на российского дипломата напали в Вильнюсе, стало известно в начале марта. В Министерстве иностранных дел России потребовали от компетентных органов Литвы принятия мер по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников.

4 марта также стало известно, что на территорию диппредставительства в Нидерландах неизвестные забросили рюкзак с горючей смесью.