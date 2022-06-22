Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Литве прекратили расследовать нападение на российского дипломата

Литовская прокуратура прекратила расследование по делу о нападении на дипломата из России
Посольство России в Литве

Посольство России в Литве. Фото: Alma Pater / Wikipedia

Прокуратура Литвы прекратила расследование по делу о нападении на российского дипломата, произошедшем в феврале. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Генпрокуратуры республики Елену Мартионене.

По ее словам, досудебное расследование нападения на представителя дипмиссии, которое произошло у посольства России 24 февраля, прекращено в связи с «отсутствием деяния, имеющего признаки уголовного преступления или проступка».

О том, что на российского дипломата напали в Вильнюсе, стало известно в начале марта. В Министерстве иностранных дел России потребовали от компетентных органов Литвы принятия мер по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников.

4 марта также стало известно, что на территорию диппредставительства в Нидерландах неизвестные забросили рюкзак с горючей смесью.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении 500 бойцов ВСУ на украинском заводе
Мужчина с двумя ножами напал на прохожих возле храма в Москве
Россиянам предложили покупать одежду на рынках
Названа основная проблема отстающих в мусорной реформе регионов
Сопоставимая с размерами Чиксулуба комета пролетит рядом с Землей
Захарова прокомментировала «высокомерную ноту» Британии по осужденным наемникам
Таиланд экстрадировал гражданина России Украинского в США
В России решили изменить тарифы на ОСАГО из-за подорожания запчастей
Российская авиация уничтожила украинский «Бук-М1» в ДНР
В ЛНР заявили об окружении украинских военных под Лисичанском
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.