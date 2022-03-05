МИД сообщил о нападении на российского дипломата в Вильнюсе

На российского дипломата в Вильнюсе было совершено нападение с применением физической силы, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«На российского дипломата в литовской столице совершено нападение с применением физической силы, предпринимались попытки давления на посла. Нашими представительствами уже направлены соответствующие ноты, однако меры, предпринимаемые прибалтийскими властями по охране российских загранучреждений, явно недостаточны», — сказала она.

МИД требует от компетентных органов Литвы принятия мер по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников, подчеркнула Захарова.

4 марта пресс-атташе российского консульства в Нидерландах Ирина Гридина рассказала, что на территорию диппредставительства забросили рюкзак с горючей смесью. После того как сотрудники консульства сообщили полиции об инциденте, полиция и саперы оцепили территорию здания и изъяли рюкзак для экспертизы в рамках следствия.

Ранее сообщалось, что в Польше начали изымать российскую недвижимость. По информации МИД страны, процесс начали в Варшаве, он коснется и здания школы при посольстве России.