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Представитель Белого дома случайно обвинила Байдена в страданиях американцев

Представитель Белого дома Жан-Пьер оговорилась и обвинила Байдена в страданиях американцев
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Patrick Semansky / AP

Новый официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась в ходе брифинга и случайно обвинила президента США Джо Байдена в страданиях американцев. Трансляция брифинга доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Очевидно, что президент предпринимает абсолютно все шаги, которые в его силах, чтобы усилить… то есть ослабить страдания американских семей в связи с высокими ценами на топливо», — сказал она.

В конце марта президент США обвинил российские власти в рекордном росте цен на бензин в стране. Байден назвал происходящее с ценами на топливо кризисом и отметил, что «подорожание» российского лидера бьет по рядовым американцам на автозаправках.

В начале июня также обозреватель Грегори Брю сделал прогноз цен на нефть в США к осени 2022 года. Он предположил, что стоимость энергоносителя достигнет 150 долларов. По его словам, таких цен на топливо в стране не было с 2008 года.

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Виктория Кондратьева
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