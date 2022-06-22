У россиян появилась возможность купить товары ушедшего из страны бренда Oysho

Ретейлер Wildberries начал продавать товары ушедшего из России бренда Oysho

Российский онлайн-ретейлер Wildberries начал продавать товары бренда Oysho, который входит в ушедшую с отечественного рынка группу компаний Inditex. Продукция марки появилась на сайте интернет-магазина.

В каталоге появились одежда, нижнее белье, а также обувь и различные аксессуары указанного ретейлера, закрывшего свои магазины на территории страны в связи с ситуацией на Украине. Россияне получили возможность приобрести на платформе вещи Oysho как для женщин, так и для мужчин.

В июне Wildberries начал продавать товары брендов Zara и Pull&Bear, также входящих в состав холдинга Inditex. Кроме того, на сайте маркетплейса были представлены вещи марки Massimo Dutti.

Ранее появилась информация о том, что испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят масс-маркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки, прекратит работу в России на неопределенный срок. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.