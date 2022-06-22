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Больше 40 россиян госпитализировали с пищевым отравлением

В Дагестане более 40 человек попали в больницу с пищевым отравлением

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

С 19 июня более 40 россиян госпитализировали с симптомами пищевого отравления в Буйнакском районе Дагестана. Об этом сообщила старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова, ее слова передает ТАСС.

«По предварительным данным, с 19 июня 2022 года с симптомами пищевого отравления в инфекционное отделение Буйнакской центральной городской больницы и участковую больницу ГБУ РД "Буйнакская районная больница" поступило более 40 человек», — объяснила она.

По ее словам, пострадавшие принимали в пищу продукты из кондитерской в Буйнакском районе. На данный момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Региональный Роспотребнадзор уточнил, что 49 пациентов госпитализировали в инфекционный стационар, всем поставили диагноз «пищевая токсикоинфекция неустановленной этиологии».

«Во ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" доставлены клинический материал от заболевших, пищевые продукты, водопроводная вода, смывы с объектов внешней среды для проведения бактериологического и вирусологического исследований», — добавили в ведомстве.

Ранее в Верхневилюйском районе Якутии с признаками пищевого отравления за медпомощью обратились 14 человек, среди которых 13 детей. Состояние пострадавших расценивается как удовлетворительное.

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Никита Абрамов
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