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В Якутии госпитализировали 13 детей после пищевого отравления

В Якутии с признаками отравления госпитализировали 13 детей и одного взрослого

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Верхневилюйском районе Якутии с признаками пищевого отравления за медпомощью обратились 14 человек, в том числе 13 детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, передает РИА Новости.

Состояние пострадавших расценивается как удовлетворительное. Им оказана соответствующая медицинская помощь.

Как отмечет агентство, в соцсетях появилась информация, что массовое отравление произошло во время республиканского праздника «Ысыах Олонхо». Предположительно, дети ели некачественные хот-доги.

По факту произошедшего организована проверка с привлечением специалистов, в ходе которой будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим причинению вреда здоровью, соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, о защите прав потребителей и другим вопросам, отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело по факту отравления 16 детей в оздоровительном лагере «Авангард» в городе Мирный Архангельской области. Позднее число отравившихся выросло до 23 человек.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
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Марина Совина
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