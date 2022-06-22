Похищенные неизвестными картины XIX века удалось найти через 50 лет после кражи

New York Times: в США удалось найти украденные в 1972 году картины Эмми Филлипса

В США исследователям-энтузиастам и агентам ФБР удалось найти две старинные картины, похищенные неизвестными 50 лет назад. Об этом сообщает New York Times.

Портреты, написанные в 20-х годах XIX века известным американским художником Эмми Филлипсом, вместе с другими предметами искусства были украдены в феврале 1972 года из дома состоятельной пары в городе Нью-Палц, штат Нью-Йорк. Общая стоимость похищенного тогда оценили примерно в 30 тысяч долларов (около 12,5 миллиона рублей по современному курсу).

Многие вещи из коллекции удалось найти вскоре после кражи, но место нахождения портретов работы Филлипса оставалось неизвестным. На них изображены Дирк Д. Винкуп и его жена Анатье Элтинг. Винкуп был крупным плантатором и сыграл большую роль в истории Нью-Палца во времена Войны за независимость США.

Выйти на след похищенных портретов удалось только в 2020 году. Тогда сотрудница местной библиотеки Кэрол Джонсон и куратор Исторического общества Нью-Палца Джозефина Бладгуд занимались подготовкой выставки, посвященной Джейкобу Винкупу — первому чернокожему жителю города, получившему право голоса. Отец Джейкоба был рабом на плантации Дирка Винкупа.

Исследовательницы обнаружили, что пропавшие в 1972 году портреты были проданы в 2005 году на аукционе Sotheby's за 13 тысяч долларов (около одного миллиона рублей по современному курсу). С этой информацией Джонсон и Бладгуд обратились в ФБР. Агенты бюро вызвали представителей Sotheby's в суд и выяснили имя покупателя.

Оказалось, что коллекционер ничего не знал о криминальной истории портретов и согласился вернуть работы Филлипса городу. Несмотря на успешный исход дела, Джонсон и Бладгуд обратили внимание на странное поведение знаменитого аукционного дома, который принял на торги картины, находившиеся в розыске. Оба портрета были подписаны и опознать их мог любой специалист.

Доцент Колледжа правосудия Джона Джея, Эрин Томпсон, пояснила, что отсутствие прозрачности в работе крупных аукционных домов и их стремление сохранить инкогнито покупателей и продавцов предметов искусства, создали среду, в которой торговля краденным является обычным делом.

Ранее сообщалось, что правнучке французского коллекционера удалось вернуть картину, похищенную у ее семьи нацистами в годы Второй мировой войны. Работу великого французского портретиста рубежа XVII и XVIII веков Николя де Ларжильера владелица выставила на аукцион.

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