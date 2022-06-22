Отрезавшему палец и убившему россиянку программисту оставили в силе приговор

Суд оставил в силе приговор программисту, который убил преподавателя и отрезал ей палец

Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга оставил в силе приговор 38-летнему Артему Беленко, осужденному на 16 лет колонии строгого режима за убийство 34-летней преподавательницы биохимии Технологического института Екатерины Антонцевой. Об этом сообщает e1.ru.

Мужчину признали виновным в краже, убийстве из корыстных побуждений и похищении документов. Программисту не удалось оспорить решение суда.

По данным следствия, днем 25 октября 2020 года Беленко, находясь в квартире на улице Димитрова, напал на женщину и начал ее душить. Хозяйка квартиры не поняла, что происходит, и спросила: «Тема, ты чего?». После того как жертва скончалась, он отрезал погибшей большой палец правой руки для разблокировки ее мобильного телефона, чтобы перевести деньги на свой счет. Палец он положил в карман брюк, позже его нашли в шкафу с одеждой в квартире фигуранта дела. Мужчина снял со счета потерпевшей 250 тысяч рублей.

После задержания Беленко говорил, что трагедия произошла из-за вспышки ревности, однако правоохранители выяснили, что убийство было совершено ради денег: убийца должен был Антонцевой 2,4 миллиона рублей. Деньги он занял в 2019 году на развитие бизнеса, но с собственным делом ничего не получилось.

Он пообещал жертве вернуть деньги весной или в начале лета 2020 года, но не сдержал слово. Постепенно Антонцева стала торопить должника с выплатой денег, а тот в ответ выдумывал истории. В день убийства они в очередной раз встретились, чтобы обсудить долг.

После совершения преступления Беленко некоторое время переписывался с друзьями Антонцевой от ее имени и даже имитировал участие в поисках женщины, однако позже был задержан и арестован.