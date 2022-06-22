Россиян предварительно допустили до командного ЧМ по настольному теннису

Сборные России предварительно допустили до командного ЧМ по настольному теннису в Китае

Мужскую и женскую сборные России предварительно допустили до участия в командном чемпионате мира (ЧМ) по настольному теннису. Об этом сообщается на сайте Международной федерации по данному виду спорта (ITTF).

Команды включены в состав участников турнира, но решение еще может поменяться. Окончательно судьба россиян прояснится на ближайшем заседании исполкома ITTF, которое пройдет с 26 по 27 июля.

Командный чемпионат мира начнется 30 октября и продлится до 9 ноября в китайском городе Чэнду. Российские спортсмены ни разу в истории не входили в число призеров соревнований.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе, шахматах, боксе и некоторых единоборствах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.