Самолет загорелся во время посадки в американском аэропорту

NBC: самолет авиакомпании Red Air загорелся во время посадки в аэропорту Майами

Самолет доминиканской авиакомпании Red Air загорелся во время посадки в Международном аэропорту Майами (штат Флорида). Об этом пишет телеканал NBC со ссылкой на руководство аэропорта.

Борт приземлился около 17:30 по местному времени (00:30 среды мск). Во время посадки вышла из строя передняя пара шасси, и воздушное судно загорелось, однако огонь был быстро потушен.

На борту самолета находились 126 человек. Трое из них получили травмы и были госпитализированы. Остальных пассажиров на автобусах доставили в терминал.

Ранее стало известно, что российский самолет авиакомпании «Ираэро» с пассажирами на борту загорелся во время посадки в аэропорту Иркутска. На борту воздушного судна Ан-24 находились 38 пассажиров. У самолета заклинило шасси, стойки загорелись от высокой скорости и трения. По предварительным данным, никто из путешественников не пострадал.

До этого стойка шасси загорелась у самолета Boeing 737, который готовился приземлиться в Сочи. На борту находилось порядка 200 человек, их эвакуировали после посадки.