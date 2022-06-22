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Стало известно о повреждениях найденного в Якутии самолета

Найденный в Якутии Ан-30 получил серьезные повреждения и не подлежит восстановлению

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Найденный в Якутии самолет Ан-30, совершивший ранее жесткую посадку, получил серьезные повреждения и не подлежит восстановлению. Об этом рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Собеседнику агентства стало известно, что у воздушного судна в Якутии полностью разрушены кабина и планер. Источник отметил, что у самолета произошел внезапный отказ техники.

Официального подтверждения этим данным пока нет.

Пропавший Ан-30 нашли в 70 километрах от пункта назначения. На борту воздушного судна находились семь человек, трое из них пострадали, сейчас им оказывают помощь медики.

О пропаже самолета Ан-30 с людьми на борту стало известно в среду, 22 июня. Воздушное судно вызывало искусственные дожди на лесных пожарах.

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Анна Щербакова
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