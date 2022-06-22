Украина конфисковала российские активы на миллион долларов

СБУ: Украина арестовала активы промышленных предприятий России и Белоруссии на $1 млн

В Житомирской области Украины конфисковали активы промышленных предприятий России и Белоруссии, сообщила Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале.

«В Житомирской области по материалам СБУ наложен арест на активы российского и белорусского промышленных предприятий на сумму более 30 миллионов гривен [около 1 миллиона долларов]. Их конечными бенефициарами являются представители кремлевских структур бизнеса», — говорится в сообщении.

В начале мая Верховная рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о принудительном изъятии российского имущества на территории республики. Закон касается не только российских граждан, но и тех, кто хоть как-то связан со страной, например, проживает или ведет там свою основную деятельность. https://lenta.ru/news/2022/05/12/imushestvo/

В конце мая советник главы украинской госкомпании «Нафтогаз» Алексей Рябчин заявил, что компании в рамках соответствующего закона достанется около 140 автомобильных заправок, принадлежавших российским собственникам.