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Госдума одобрила право властей засекретить сведения о золотом запасе России

Госдума одобрила в первом чтении закон об отнесении к гостайне сведений о размере ЗВР

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Госдума в первом чтении одобрила закон об отнесении к гостайне сведений о размере золотого запаса и государственных валютных резервах России, следует из карточки законопроекта на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект, внесенный правительством, направлен на изменение регулирования корпоративных отношений. Золотого запаса касается его первая статья. В документе предлагается внести поправки в статью 7 закона «О государственной тайне» — в ней прописаны данные, не подлежащие отнесению к государственной тайне и засекречиванию. Сейчас в этом списке значатся и сведения о размерах ЗВР, но теперь властям могут дать право исключить их из этого списка и засекретить.

Как поясняют авторы документа, мера призвана не допустить попадания данных о резервах России в руки «недружественных» иностранных государств. В начале февраля объем запасов монетарного золота стран равнялся 73,9 миллиона унций (около 2,3 тысячи тонн), однако с тех пор Центробанк не публикует обновленные данные.

Общий размер международных резервов России на 10 июня оценивался ЦБ в 594,6 миллиарда долларов. С начала военной спецоперации их объем сократился на 48,6 миллиарда долларов — 18 февраля сумма составляла 643,2 миллиарда долларов. В июне Минфин сообщил, что весь золотой запас хранится внутри страны и никогда не вывозился за рубеж.

В середине июня ведомство также частично засекретило данные по бюджетной отчетности, скрыв часть информации из-за рисков новых санкций. Минфин уточнил, что из-за действий стран Запада, оказывающих давление на Россию, «возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности».

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Софья Ермакова
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