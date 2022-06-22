Минфин раскрыл местонахождение золотого запаса России

Замглавы Минфина Моисеев заявил, что золотые запасы России хранятся внутри страны

Министерство финансов России заявило, что золотые запасы России хранятся внутри страны. Их местонахождение раскрыл замминистра финансов Алексей Моисеев, передает РИА Новости.

Он добавил, что эти запасы никогда не переводили за рубеж. «Никакого золота государственного фонда России ни в какую Англию не уходило. По крайней мере, за те семь лет, что я курирую отрасль, ни разу золото из Гохрана не вывозилось, напротив, мы его только закупаем, и все эти годы увеличивали запас», — заверил Моисеев.

Ранее сообщалось, что Европа готовится усилить давление на Россию, под ограничения могут попасть продажи золота. Подобные меры предложила Дания. Между тем Швейцария импортировала золото из России впервые после начала специальной военной операции на Украине.

В мае туда из России было отправлено более трех тонн золота. Это первая отгрузка между странами с февраля. Большинство стран отказались покупать золото из России после того, как Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов исключила производителей страны из своего аккредитованного списка.

В июне российское правительство предложило засекретить данные о российском золотом запасе и государственных валютных резервах страны, скрыв их от «недружественных» стран.