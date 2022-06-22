Десятки россиян лишились газа из-за упрямой соседки

Жителей Ухты лишили газа более чем на месяц из-за соседки, не желающей чинить трубу

В Ухте жильцам дома на улице Кремса более чем на месяц отключили газ из-за упрямой соседки. На происходящее в российском городе обратил внимание телеканал РЕН ТВ.

В квартире женщины, проживающей на первом этаже, повреждена труба, из которой утекает газ. Проблему удалось выявить тогда, когда собственница начала делать ремонт и соседи почувствовали неприятный запах. В результате из-за угрозы взрыва несколько домов лишились газа на неделю. Однако для соседей жительницы первого этажа процесс затянулся более чем на месяц — она отказывается чинить трубу и не пускает в квартиру коммунальные службы. Десяткам семей приходится готовить на электроплитах, греть воду в кастрюлях и тратить значительно больше денег на оплату электроэнергии.

В газовой службе уверены, что если запустить систему сейчас, то ситуация может обернуться трагедией, однако собственница убеждена, что с ее квартирой все в порядке. «У меня в квартире все хорошо, никакой утечки газа нет. Пускайте газ», — заявила женщина.

Директор местной управляющей компании заявил, что его организация направила документы в суд для того, чтобы представителям газовой службы предоставили доступ в квартиру и позволили провести ремонтные работы. Жительница первого этажа уверена в своей правоте и готова встретиться в суде, однако процесс может затянуться на месяцы, которые ее соседям придется провести без газа.

Ранее в апреле в Челябинске жители дома добились сноса заслонявшего солнечный свет балкона, который был самовольно установлен со стороны двора. Конструкция с козырьком помешала семье, которая въехала в квартиру этажом ниже, в результате гражданам приходилось чаще включать свет и тратить больше денег на оплату электричества.

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