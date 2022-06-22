Спутник США снимал Новошахтинский НПЗ за три дня до атаки беспилотников

Спутник США Worldview-1 снимал Новошахтинский НПЗ за три дня до атаки беспилотников

Коммерческий спутник США Worldview-1 снимал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ростовской области за три дня до атаки беспилотников. Об этом стало известно агентству РИА Новости.

По информации агентства, съемка с американского спутника велась 19 июня. Кроме того, отмечается, что Worldview-1 и Worldview-2 также фотографировали район НПЗ 5 мая и 12 июня.

22 июня губернатор Ростовской области сообщил, что Новошахтинский НАЗ, расположенный на границе с Украиной, загорелся после того, как его атаковали беспилотники. На территории завода нашли обломки аппаратов. По одной из версий, дроны, которые атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов, могли быть произведены на Украине.

До этого стало известно, что американские коммерческие спутники Worldview-1, Worldview-2 и Worldview-3 фотографировали район Черного моря, где расположены буровые платформы «Черноморнефтегаза», за неделю до удара по ним украинских войск.