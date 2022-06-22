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Торговцы российской нефтью нашли «новую Швейцарию»

Bloomberg сообщил о перемещении торговли российскими сырьевыми товарами в Дубай

Фото: Ben Job / Reuters

Трейдеры, торгующие российскими сырьевыми товарами, стали испытывать сложности в работе в Швейцарии, присоединившейся к санкциям против Москвы, и нашли новое место для своего бизнеса — Дубай, сообщает Bloomberg.

Несколько компаний уже перевезли свой бизнес, и теперь к эмирату присматриваются крупные производители нефти. Так, по данным агентства, расширить свое присутствие может «Газпромнефть», а подразделение «Лукойла» Litasco изучает возможность перемещения в Дубай из Женевы части операций. Кроме того, офис в Дубае открыла торгующая российским зерном Solaris Commodities — хотя сельхозпродукция под санкции не попала, финансирование в швейцарских банках в нынешних условиях затруднено.

Исход из Швейцарии, которая годами была крупным центром торговли ресурсами, представляется неизбежным на фоне решения страны присоединиться к ограничениям Евросоюза в отношении российского экспорта. Жесткие санкции серьезно затруднили работу для российских компаний, в том числе и транспортировку сырья.

Внесли свой вклад и неофициальные самоограничения частных организаций: так, банки стали отказываться от финансирования сделок, а страховые и транспортные компании — от оказания услуг. Сложившаяся ситуация создала возможности для Дубая, который санкций не вводил.

«Торговля продолжится. Ближневосточные и восточные юрисдикции будут приобретать большую значимость по сравнению со скорее европоцентричной ориентацией сырьевого бизнеса, принятой до сегодняшнего дня», — полагает специалист из университета Эразма Роттердамского Ваутер Якобс.

В Дубай после начала военной операции Москвы на Украине стали направлять деньги и российские олигархи. Среди других направлений, которые Blomberg называло в конце марта, — Гонконг, Маврикий и Мальдивы.

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Платон Щукин
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