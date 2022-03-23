Российским олигархам стало некуда девать деньги

Bloomberg: российские миллиардеры столкнулись с трудностями с выводом средств в офшоры

На фоне санкций, направленных на исключение России из мировой финансовой системы, российские олигархи, долго время использовавшие офшоры за рубежом, неожиданно столкнулись с трудностями — девать деньги стало почти некуда. Об этом пишет Bloomberg.

Возвращение капитала в страну в нынешних экономических условиях не выглядит привлекательно. То же самое касается и идеи оставить средства в американской, британской или европейской юрисдикциях, на Кипре или Карибах, где активы могут оказаться заблокированы или даже арестованы.

По мнению профессора Лондонского университета, специалиста по налоговым гаваням Ронена Палана, лучший вариант для миллиардеров — какое-то нейтральное государство. После начала операции на Украине значительные объемы средств уже направляют в Дубай, другими вариантами остаются Гонконг, Маврикий и Мальдивы. Кроме того, деньги могут устремиться и в постсоветские республики. Например, в Казахстан, предполагает Палан. Россияне со средними доходами уже открывают счета в сербских банках, чтобы иметь возможность совершать трансакции за рубежом.

В списке 500 богатейших людей мира примерно 20 российских граждан. Их общее состояние достигает 261 миллиарда, и более чем половина из них использовали кипрские холдинговые компании для своих основных активов. Кроме того, пользовались популярностью Британские Виргинские острова и другие острова в Карибском море.

С Кипра за последние недели были выведены значительные объемы средств: под давлением европейских регуляторов с одной стороны и предложений российских властей вернуть деньги в страну — с другой. Виктор Рашников, основной владелец «Магнитогорского металлургического комбината», в прошлом месяце перевел свою долю в ММК из кипрской юрисдикции обратно в Россию. Речь идет об активах на сумму около 4 миллиардов долларов.

Алексей Мордашов, владелец «Северстали», предпринял аналогичный шаг в самом конце февраля, попав под санкции: долю в германском TUI он перевел с Кипра компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах (по данным «Интерфакса», Германия в середине марта начала расследование по поводу передачи акций). Владимир Потанин, основной владелец «Норникеля» с состоянием почти в 25 миллиардов долларов, тоже выводит деньги с острова. Юрисдикцию компании сменили на российскую еще в прошлом году.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале операции, целью которой он называл денацификацию Украины. После этого страны мира ввели ряд санкций, касающихся российских банков, компаний, а также представителей власти и бизнеса. Помимо прочего, речь идет и о заморозке активов.