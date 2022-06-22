Американскую школу снесут после стрельбы с погибшими

Журналист Fox Макнамара сообщила, что школу в Техасе снесут после стрельбы с погибшими

Власти американского города Ювалд, штат Техас, снесут начальную школу, где в мае были убиты 19 детей и двое учителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на журналиста телеканала Fox Эллен Макнамару.

«Мэр Ювалда заявил, что начальная школа "Робб" будет снесена», — заявила журналист со ссылкой на мэра города Дона Маклафлина, не уточнив при этом сроки, в которые должен быть осуществлен снос.

Как уточнял телеканал CBS, за снос школы выступили многие местные жители и представители власти. Позицию аргументируют тем, что ученики и их родители больше не хотят туда возвращаться.

В конце мая 18-летний Сальвадор Ромас открыл стрельбу в начальной школе города Ювалд в штате Техас. Погиб 21 человек: 18 детей и трое взрослых. Злоумышленник был ликвидирован полицией. При себе у него нашли пистолет и винтовку. Президент США Джо Байден после трагедии призвал бороться с оружейным лобби.

