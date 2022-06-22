Байден захотел отменить топливный налог в США

WSJ: Байден объявит о намерении отменить налог на бензин, чтобы сдержать рост цен

Президент США Джо Байден объявит о намерении приостановить действие федерального налога на бензин в размере 18,4 цента за галлон (3,785 литра) в попытке сдержать рост цен на бензин и инфляцию. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Как утверждает издание, американский лидер обсуждал этот вопрос с советниками на протяжении несольких месяцев. Предположительно, он объявит о своем решннии в среду, 22 июня. В этот день он должен выступить с комментариями по поводу цен на бензин. Однако подробности этой речи в Белом доме не привели.

Решение должно получить одобрение в Конгрессе, и инициативу могут не одобрить многие конгрессмены, в том числе демократы. Газета подчеркивает, что скептически к отмене топливного налога относятся представители обеиз партий, поскольку у законодателей есть сомнения, что такая мера поможет стабилизировать ситуацию с высокими ценами на заправках.

Поэтому, как отмечает WSJ, подобный шаг Байдена выглядит «в большей степени символическим».

По итогам мая годовая инфляция в США разогналась до 8,6 процента и стала максимальной с прошлого века, побив рекорд декабря 1981 года. Ранее президент США Джо Байден объяснил рост цен в стране «подорожанием Путина».