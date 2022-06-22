Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Выявлены устойчивые к антибиотикам штаммы брюшного тифа

The Lancet Microbe: бактерии брюшного тифа стали более устойчивыми к антибиотикам

Изображение: Shutterstock

Международная группа ученых выявила, что бактерии, вызывающие брюшной тиф, становятся все более устойчивыми к некоторым из наиболее важных антибиотиков для здоровья человека. Результаты исследования, опубликованные в журнале The Lancet Microbe, показывают, что резистентные штаммы попадали из Южной Азии в другие страны около 200 раз с 1990 года.

Авторы провели полногеномное секвенирование 3489 изолятов Salmonella enterica serovar typhi, полученных из образцов крови, собранных в период с 2014 по 2019 год у людей в Бангладеш, Индии, Непале и Пакистане с подтвержденными случаями брюшного тифа. ДНК 4169 образцов S. typhi, выделенных более чем из 70 стран в период с 1905 по 2018 год, также была секвенирована.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Штаммы классифицировались как мультирезистентные, если они содержали гены, обеспечивающие устойчивость к классическим антибиотикам первой линии: ампициллину, хлорамфениколу и триметоприму/сульфаметоксазолу. Авторы также выявляли гены, придающие устойчивость к макролидам и хинолонам, которые относятся к числу наиболее критически важных антибиотиков для здоровья человека.

Оказалось, что устойчивые штаммы S. typhi распространялись между странами по крайней мере 197 раз с 1990 года. Хотя эти штаммы чаще всего встречались в Южной Азии, откуда попадали в Юго-Восточную Азию, Восточную и Южную Африку, о них также сообщалось в Великобритании, США и Канаде. С 2000 года встречаемость мультирезистентных бактерий в Бангладеш и Индии снижалась, однако сейчас их заменяют штаммы, устойчивые к другим антибиотикам.

Генные мутации, приводящие к устойчивости к хинолонам, возникали и распространялись не менее 94 раз с 1990 года, при этом почти все они (97 процентов) происходили из Южной Азии. Штаммы, устойчивые к хинолонам, составляли более 85 процентов S. typhi в Бангладеш к началу 2000-х годов, а к 2010 году их доля увеличилась до более чем 95 процентов в Индии, Пакистане и Непале. Мутации, вызывающие устойчивость к азитромицину — широко используемому малотоксичному антибиотику — появлялись не менее семи раз за последние 20 лет. В Бангладеш штаммы, содержащие эти мутации, появились примерно в 2013 году, и с тех пор размер их популяции неуклонно увеличивается.

По оценкам, брюшной тиф вызывает 11 миллионов инфекций и более 100 000 смертей в год. Результаты исследования подчеркивают необходимость борьбы с брюшным тифом и их устойчивости к антибиотикам как с глобальной, а не локальной проблемой.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Мишустин объявил о снижении ставки по льготной ипотеке
Электронный фестиваль Signal объявил новый состав артистов
Стали известны подробности атаки беспилотников на российский нефтяной завод
В Эстонии обвинили Россию в имитации ракетных ударов по странам Балтии
Польша оценила возможность агрессии со стороны России
Торговцы российской нефтью нашли «новую Швейцарию»
Американский брокер перестанет принимать от россиян рубли
Названа стоимость отдыха по маршруту Путина
В ЛНР обвинили Киев в небрежном отношении к советским памятникам
Сокурова не выпустили из России в Финляндию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.