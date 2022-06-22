Выявлены устойчивые к антибиотикам штаммы брюшного тифа

The Lancet Microbe: бактерии брюшного тифа стали более устойчивыми к антибиотикам

Международная группа ученых выявила, что бактерии, вызывающие брюшной тиф, становятся все более устойчивыми к некоторым из наиболее важных антибиотиков для здоровья человека. Результаты исследования, опубликованные в журнале The Lancet Microbe, показывают, что резистентные штаммы попадали из Южной Азии в другие страны около 200 раз с 1990 года.

Авторы провели полногеномное секвенирование 3489 изолятов Salmonella enterica serovar typhi, полученных из образцов крови, собранных в период с 2014 по 2019 год у людей в Бангладеш, Индии, Непале и Пакистане с подтвержденными случаями брюшного тифа. ДНК 4169 образцов S. typhi, выделенных более чем из 70 стран в период с 1905 по 2018 год, также была секвенирована.

Штаммы классифицировались как мультирезистентные, если они содержали гены, обеспечивающие устойчивость к классическим антибиотикам первой линии: ампициллину, хлорамфениколу и триметоприму/сульфаметоксазолу. Авторы также выявляли гены, придающие устойчивость к макролидам и хинолонам, которые относятся к числу наиболее критически важных антибиотиков для здоровья человека.

Оказалось, что устойчивые штаммы S. typhi распространялись между странами по крайней мере 197 раз с 1990 года. Хотя эти штаммы чаще всего встречались в Южной Азии, откуда попадали в Юго-Восточную Азию, Восточную и Южную Африку, о них также сообщалось в Великобритании, США и Канаде. С 2000 года встречаемость мультирезистентных бактерий в Бангладеш и Индии снижалась, однако сейчас их заменяют штаммы, устойчивые к другим антибиотикам.

Генные мутации, приводящие к устойчивости к хинолонам, возникали и распространялись не менее 94 раз с 1990 года, при этом почти все они (97 процентов) происходили из Южной Азии. Штаммы, устойчивые к хинолонам, составляли более 85 процентов S. typhi в Бангладеш к началу 2000-х годов, а к 2010 году их доля увеличилась до более чем 95 процентов в Индии, Пакистане и Непале. Мутации, вызывающие устойчивость к азитромицину — широко используемому малотоксичному антибиотику — появлялись не менее семи раз за последние 20 лет. В Бангладеш штаммы, содержащие эти мутации, появились примерно в 2013 году, и с тех пор размер их популяции неуклонно увеличивается.

По оценкам, брюшной тиф вызывает 11 миллионов инфекций и более 100 000 смертей в год. Результаты исследования подчеркивают необходимость борьбы с брюшным тифом и их устойчивости к антибиотикам как с глобальной, а не локальной проблемой.