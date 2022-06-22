МИД России заявил об угрозе отношениям Москвы и Берлина из-за политиков Германии

МИД России заявил, что действия Германии угрожают отношениям Берлина и Москвы

Действия Германии угрожают отношениям Берлина и Москвы и ставят под сомнения усилия, приложенные странами для преодоления послевоенной вражды. Об этом заявили в МИД РФ.

«Однако нынешнее поколение германских политиков, включая делегированных в структуры ЕС в Брюсселе, слабо понимающих безусловную ценность этого процесса, готово без оглядки на исторические особенности отношений между Россией и Германией реализовывать "новую восточную политику" и совершить геополитический разворот», — сказано в публикации на сайте ведомства.

В МИД указали, что антироссийская пропаганда в ФРГ «спровоцировала в немецком обществе граничащую с массовым психозом волну немотивированной агрессии против России и русскоговорящих жителей Германии».

В министерстве отметили, что для послевоенного примирения России потребовалась «беспрецедентная готовность к всепрощению».

Ранее стало известно, что в следующий пакет военной помощи, который Германия планирует поставить Украине, войдут еще три реактивных системы залпового огня (РСЗО) Mars 2. Глава Минобороны страны Кристина Ламбрехт подчеркнула, что обучение солдат может начаться уже в июле. Когда подготовка военнослужащих завершится, вооружение передадут Украине.