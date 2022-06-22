США понадеялись на усиление Финляндией и Швецией боевых групп на востоке НАТО

В Пентагоне ждут усиления Финляндией и Швецией боевых групп на восточном фланге НАТО

Помощник шефа Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер рассказала, что США надеются на усиление Финляндией и Швецией боевых групп восточного фланга НАТО в том случае, если страны в конечном счете будут приняты в альянс, сообщает ТАСС.

«Безусловно, одна из надежд заключается в том, что обе страны внесли бы вклад и, считаю, внесут вклад в боевые группы на восточном фланге — восемь стран восточного фронта НАТО», — заявила она.

По словам помощника министра обороны США, как у Финляндии, так и у Швеции имеются тесные взаимоотношения со странами Балтии. Кроме того, Вашингтон ждет, что оба государства могут оказаться сильными членами НАТО и внести свой большой вклад в передовое развертывание альянса, заключила она.

Ранее стало известно, что НАТО готовится на предстоящем саммите в Мадриде объявить о новой расстановке сил в Европе. Старший директор по делам Европы совета по нацбезопасности Белого дома Аманда Слот отметила, что последняя стратегическая концепция принималась в 2010 году.