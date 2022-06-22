Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США понадеялись на усиление Финляндией и Швецией боевых групп на востоке НАТО

В Пентагоне ждут усиления Финляндией и Швецией боевых групп на восточном фланге НАТО

Фото: Globallookpress.com

Помощник шефа Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер рассказала, что США надеются на усиление Финляндией и Швецией боевых групп восточного фланга НАТО в том случае, если страны в конечном счете будут приняты в альянс, сообщает ТАСС.

«Безусловно, одна из надежд заключается в том, что обе страны внесли бы вклад и, считаю, внесут вклад в боевые группы на восточном фланге — восемь стран восточного фронта НАТО», — заявила она.

По словам помощника министра обороны США, как у Финляндии, так и у Швеции имеются тесные взаимоотношения со странами Балтии. Кроме того, Вашингтон ждет, что оба государства могут оказаться сильными членами НАТО и внести свой большой вклад в передовое развертывание альянса, заключила она.

Ранее стало известно, что НАТО готовится на предстоящем саммите в Мадриде объявить о новой расстановке сил в Европе. Старший директор по делам Европы совета по нацбезопасности Белого дома Аманда Слот отметила, что последняя стратегическая концепция принималась в 2010 году.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Силы ЛНР пресекли попытку прорыва украинских военных
США заявили о заинтересованности в работе своей и российской дипмиссий
Президент ПСЖ оценил дебютный сезон Месси в команде
США понадеялись на усиление Финляндией и Швецией боевых групп на востоке НАТО
Лидеры «большой семерки» обсудят проблему с турбиной для «Газпрома»
В США назвали оптимальный способ вывоза зерна с Украины
В Британии призвали восстановить территорию Украины в границах до 24 февраля
Врач перечислила симптомы пременопаузы
США увеличат расходы на оборону на миллиарды долларов
НАТО приготовилось объявить о новой расстановке сил в Европе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.