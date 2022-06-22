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Атаку позиций ВСУ на Украине показали с дронов-камикадзе

Журналист Коц опубликовал видео атаки позиций батальонов на Украине с дронов-камикадзе

Появилось видео атаки позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дронов-камикадзе у моста в районе населенного пункта Берестовое. Кадры опубликовал в своем Telegram-канале журналист Александр Коц.

«Видео с дронов-камикадзе. Атака позиций нацбатов дронами-камикадзе у моста в районе населенного пункта Берестовое», — говорится в подписи к видео.

Ранее военный корреспондент опубликовал запись, на которой виден разрушенный мост с находящимися рядом украинскими военными. Их точными ударами поражают дроны.

В начале июня в госкорпорации «Ростех» рассказали, что российские дроны-камикадзе «КУБ» и «Ланцет» активно применяют в ходе специальной военной операции на Украине. Отмечается, что дроны используют для поражения удаленных наемных целей.

Варвара Кошечкина
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