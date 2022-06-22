В Киеве сообщили о вреде визового режима с Россией для украинцев

Бывший премьер Украины Азаров: введение Киевом визового режима с РФ навредит украинцам

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что введение Киевом визового режима с Россией навредит обычным украинцам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Миллионы украинцев в силу того, что они потеряли работу на Украине, вынуждены работать в России. Безвизовый режим им облегчал в той или иной степени перемещение. Семьи остались на Украине во многих случаях, а кормильцы семейные работают в России», — подчеркнул он.

Азаров назвал «абсолютно людоедской» нынешнюю власть на Украине. Он считает, что цель этой власти заключается не в повышение благосостояния граждан. По его мнению, украинцев принуждают «существовать в абсолютно диких, немыслимых условиях». «Все это, естественно, так сказать, известно ее покровителям, а может, даже навязано ее покровителями», — сказал он.

Политик отметил, что рано или поздно эта власть сменится и «произойдет абсолютно естественный процесс восстановления нормальных отношений». Он заявил, что, прежде всего, нормальные отношения должны восстановиться между Украиной и Россией. «Это — неизбежно», — заявил он.

17 июня кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля. В конце мая президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию граждан с требованием введения виз для россиян, указав, что считает правильной идею об усилении контроля на границе в условиях боевых действий.

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