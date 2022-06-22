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Великобритания назвала причину отказа в выдаче виз российской делегации

Посольство Британии: делегации России не выдали визы, так как ее члены попали под санкции

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Великобритания не выдала визы российской делегации на Парламентскую ассамблею ОБСЕ, так как ее члены попали под санкции. Причину отказа в выдаче виз назвали РИА Новости в посольстве Соединенного Королевства.

«Все члены российский делегации находятся под санкциями Великобритании за их роль в дестабилизации Украины, подрыве территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины», — заявили в британском диппредставительстве. Отмечается, что санкции запрещают им в том числе посещать Великобританию.

Ранее в МВД Соединенного Королевства заявляли, что власти Британии отдают приоритет в оформлении виз украинским беженцам, поэтому для всех остальных, в том числе для членов российской делегации, процесс занимает больше времени.

До этого сенатор Владимир Джабаров заявил, что Британия отказалась выдавать визы членам российской делегации, которая должна была принять участие в сессии.

Мировая история санкций
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Виктория Кондратьева
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