Великобритания назвала причину отказа в выдаче виз российской делегации
Великобритания не выдала визы российской делегации на Парламентскую ассамблею ОБСЕ, так как ее члены попали под санкции. Причину отказа в выдаче виз назвали РИА Новости в посольстве Соединенного Королевства.
«Все члены российский делегации находятся под санкциями Великобритании за их роль в дестабилизации Украины, подрыве территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины», — заявили в британском диппредставительстве. Отмечается, что санкции запрещают им в том числе посещать Великобританию.
Ранее в МВД Соединенного Королевства заявляли, что власти Британии отдают приоритет в оформлении виз украинским беженцам, поэтому для всех остальных, в том числе для членов российской делегации, процесс занимает больше времени.
До этого сенатор Владимир Джабаров заявил, что Британия отказалась выдавать визы членам российской делегации, которая должна была принять участие в сессии.