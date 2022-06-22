Великобритания назвала причину отказа в выдаче виз российской делегации

Посольство Британии: делегации России не выдали визы, так как ее члены попали под санкции

Великобритания не выдала визы российской делегации на Парламентскую ассамблею ОБСЕ, так как ее члены попали под санкции. Причину отказа в выдаче виз назвали РИА Новости в посольстве Соединенного Королевства.

«Все члены российский делегации находятся под санкциями Великобритании за их роль в дестабилизации Украины, подрыве территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины», — заявили в британском диппредставительстве. Отмечается, что санкции запрещают им в том числе посещать Великобританию.

Ранее в МВД Соединенного Королевства заявляли, что власти Британии отдают приоритет в оформлении виз украинским беженцам, поэтому для всех остальных, в том числе для членов российской делегации, процесс занимает больше времени.

До этого сенатор Владимир Джабаров заявил, что Британия отказалась выдавать визы членам российской делегации, которая должна была принять участие в сессии.