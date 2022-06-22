Делегации России отказались выдавать визы на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Сенатор Джабаров: членам российской делегации отказались выдавать визы на сессию ПА ОБСЕ

Британия отказалась выдавать визы членам российской делегации, которая должна была принять участие в сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров, сообщает в среду, 22 июня, РИА Новости.

«К сожалению, нами получен по сути возмутительный ответ о том, что правительство Великобритании не может выдать визы российской делегации, с какой бы целью они не посещали страну», — сказал парламентарий.

Он добавил, что Россия не станет признавать решения сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в которую члены российской делегации не смогли принять участия. При этом, Джабаров подчеркнул, что Россия считает нецелесообразным отказываться от работы в ПА ОБСЕ.