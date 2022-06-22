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В Британии объяснили причину задержек выдачи виз российской делегации

Британия объяснила задержку выдачи виз делегации России работой с украинскими беженцами

Фото: Richard Baker / Getty Images

Власти Британии отдают приоритет в оформлении виз украинским беженцам, поэтому для всех остальных процесс занимает больше времени. Так в МВД Соединенного Королевства объяснили причину задержек выдачи виз российской делегации на сессию Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, передает Reuters.

«На данный момент нет никаких ограничений в отношении работы россиян в Великобритании по долгосрочной рабочей визе. Мы отдаем приоритет [рассмотрению заявок] на визу по схеме для [беженцев] с Украины, другие заявки рассматриваются дольше», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что Британия отказалась выдавать визы членам российской делегации, которая должна была принять участие в сессии. «К сожалению, нами получен по сути возмутительный ответ о том, что правительство Великобритании не может выдать визы российской делегации, с какой бы целью они не посещали страну», — сказал парламентарий.

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Анжелика Бережная
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