Опубликовано видео уничтожения пикапов ВСУ в ЛНР

Опубликовано видео уничтожения 15 пикапов ВСУ в районе Врубовки в ЛНР

Появилось видео уничтожения 15 пикапов ВСУ в районе Врубовки в Луганской народной республике (ЛНР). Кадры публикует Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Отмечается, что всего были подбиты 15 машин. Огонь корректировал беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» с тепловизором.

22 июня Минобороны России сообщило о дезертирстве бойцов 57-й бригады ВСУ в ЛНР после потери более 60 процентов личного состава. Украинские солдаты отказались выполнять приказы командования в населенных пунктах Горское, Подлесное и Врубовка.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) окружены в Горском и Золотом под Лисичанском. В окружение попали более 1300 украинских военных и наемников.

