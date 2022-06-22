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Врач перечислила симптомы пременопаузы

Эндокринолог Лебедева: перед наступлением менопаузы меняется регулярность цикла

Фото: Shutterstock

Эндокринолог Диляра Лебедева перечислила симптомы пременопаузы, периода перед завершением менструального цикла. О том, какие изменения в организме женщины происходят в этот период, врач рассказала изданию «Доктор Питер».

Диляра Лебедева отметила, что о менопаузе можно узнать за пять-восемь лет до ее наступления. «Когда наступает менопауза, все и так знают. Просто нет месячных 12 месяцев и все, — говорит эндокринолог. — Но о ее приближении можно узнать заранее. Достаточно более внимательно относиться к сигналам, которые посылает организм».

По словам врача, в самом начале «менопаузального перехода» меняется регулярность цикла. Сначала задержки составляют около недели, в дальнейшем они могут достигать двух месяцев и более.

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Становится короче и сама менструация, количество выделений тоже сократится. По словам Диляры Лебедевой, в переходный период также могут наблюдаться такие симптомы, как перепады настроения, проблемы со сном, депрессии, сухость в интимных местах, недержание мочи, снижение либидо, ухудшение состояния волос, кожи и ногтей, дряблость мышц.

Эндокринолог добавила, что пременопаузу можно вычислить и по анализам. ФСГ и АМГ на третий-пятый день менструального цикла, УЗИ органов малого таза на пятый-седьмой день менструального цикла. Рекомендуется делать их не менее трех циклов подряд, чтобы оценить реальное состояние организма.

«А прогестерон и эстрадиол можно не сдавать, так как они могут сильно колебаться от цикла к циклу, — предупреждает врач. — Чтобы встретить климакс достойно, нужно готовить организм хотя бы за три года. От ваших ресурсов зависит, как вы будете себя чувствовать и выглядеть. Не думайте, что начнете принимать заместительную гормональную терапию и все. Грамотный врач никогда их сразу не назначит, если не хочет появления у женщины побочек».

Ранее диетолог назвала самые нужные витамины, которые необходимо принимать женщинам в период менопаузы. Одним из самых важных витаминов специалист назвала витамин D.

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Вера Владзиевская
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