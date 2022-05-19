Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Российским женщинам назвали самые важные в период менопаузы витамины

Диетолог Соломатина посоветовала пить витамин D после 50 лет для снятия раздражительности

Фото: Michele Blackwell / Unsplash

Диетолог Елена Соломатина рассказала российским женщинам о витаминах, уровень которых необходимо контролировать после 50 лет, чтобы сохранить красоту и здоровье. Ее слова передает издание «Вечерняя Москва».

Одним из самых важных витаминов, которые надо пить в период менопаузы, специалист назвала витамин D. По ее словам, он помогает контролировать усвояемость кальция, который необходим для снижения риска развития остеопороза, и нормализует работу ослабевающей с возрастом иммунной системы. Также витамин D необходим для снятия раздражительности и улучшения настроения.

«Когда наступает период менопаузы, то очень меняется настроение: женщина испытывает гормональные всплески и раздражительность вплоть до депрессии. Все это тянет за собой ухудшение внешности. Раздражительность часто появляется из-за недостатка витамина D. Он отвечает за наше настроение в том числе», — объяснила Соломатина и посоветовала есть больше рыбы жирных сортов, в которой много этого нутриента.

Материалы по теме:
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017
Из жизни травоядных Семь знаменитостей, про которых не подумаешь, что они — веганы
Из жизни травоядныхСемь знаменитостей, про которых не подумаешь, что они — веганы
10 марта 2016

Не менее необходим женщинам зрелого возраста витамин С. По словам диетолога, он участвует в синтезе коллагена, который улучшает кровообращение и положительно сказывается на состоянии кожи и сосудов. Получить витамин С можно из киви, цитрусовых и болгарского перца.

Нормализовать работу иммунитета и ускорить регенерацию кожи и слизистых поможет витамин А, содержащийся в яичных желтках, сливочном масле, моркови, тыкве, облепихе. Для нормального метаболизма белков, жиров и углеводов и развития когнитивных способностей необходимо поддерживать стабильный уровень витамина В12, добавила Соломатина. Получить его можно только из продуктов животного происхождения или из пищевых добавок.

Ранее группа диетологов рассказала о правилах питания для снижения уровня холестерина в крови. Специалисты отметили, что высокий уровень холестерина может быть не только следствием неправильного питания. Склонность к этому может передаваться по наследству.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
«Макдоналдс» нашел покупателя на свой бизнес в России
Боня ответила на насмешку Собчак словами «курочки записывают меня в самозванки»
Бородина спустилась в метро и поделилась впечатлениями от поездки
Джордж Буш рассказал о нарушенном США обещании не расширять НАТО
Квантовая сеть будущего отследит землетрясения и оползни
15-летний россиянин за рулем «Жигулей» сбил школьницу и скрылся
Netflix выпустил одну из серий третьего сезона «Любовь. Смерть. Роботы»
В Великобритании рассказали о новых поставках оружия Украине
Ведущий НТВ рассказал о самом странном сообщении от зрителя
Названы самые востребованные среди ипотечников районы Москвы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.