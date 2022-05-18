Врачи рассказали о правилах питания для снижения холестерина

Диетолог Янг: склонность к высокому уровню холестерина может передаваться по наследству

Группа диетологов и врачей рассказали о правилах питания для снижения уровня холестерина в крови. В статье для издания ETNT они объяснили, какие продукты стоит включить в рацион для сохранения здоровья и нормализации работы сердечно-сосудистой системы.

По словам диетолога и автора книги по здоровому питанию Лизы Янг, высокий уровень холестерина может быть не только итогом неправильного питания. Склонность к этому может передаваться по наследству. Тем не менее, успокаивает врач, с помощью грамотной диеты и физических упражнений можно улучшить показатели и снизить его без лекарств.

«Как диетолог я лично видела, как полезная для сердца диета помогает снизить уровень холестерина ЛПНП. Она состоит из фруктов, овощей и продуктов, богатых полезными белками, с низким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров», — отметила она.

Доктор медицинских наук Кристина Лабони, у которой врожденный высокий уровень холестерина, поделилась собственным опытом его снижения. По словам Лабони, ей удается поддерживать показатель в норме, употребляя на завтрак овсяную кашу. «Овсянка содержит растворимую клетчатку, это тот самый тип клетчатки, которая помогает снизить уровень холестерина ЛПНП в нашей крови», — объяснила она. Профессор диетологии Триста Бест обратила внимание на сладкие газированные напитки в рационе. По ее мнению, об их употреблении стоит навсегда забыть тем, кто имеет проблемы с холестерином.

Диетолог Вероника Роуз посоветовала людям с подобной проблемой употреблять полезную добавку к пище — псиллиум или шелуху подорожника. Она содержит клетчатку, способствующую снижению холестерина. «Вы можете смешивать порошок псиллиума с соком или другими напитками. Он также доступен в батончиках и капсулах», — отметила Роуз, призвав перед этим проконсультироваться с врачом.

Доктор медицинских наук Алисса Бернисон сообщила о важности употребления полезных жиров. «Грецкие орехи, например, богаты растительной версией полезных для сердца Омега-3 жирных кислот, которые, как было доказано, снижают общий уровень холестерина и триглицеридов», — сообщила она. Так, соблюдая перечисленные правила, возможно снизить уровень холестерина без лекарств и поддерживать его на здоровом уровне долгие годы.

Ранее были названы основные признаки повышенного уровня сахара в крови. В их числе: сухость во рту, усталость и неконтролируемое чувство голода.