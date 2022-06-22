США заявили о заинтересованности в работе своей и российской дипмиссий

В Госдепе заявили о заинтересованности США в работе своей и российской дипмиссий

Официальный представитель государственного департамента Нед Прайс заявил, что США заинтересованы в работе своей и российской дипмиссий. Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, мы заинтересованы в функционирующем посольстве США в Москве, и мы также заинтересованы в поддержании возможности для функционирования посольства Российской Федерации здесь в Вашингтоне», — сказал представитель Госдепа.

Он отметил, что, по мнению США, эта линия коммуникации и этот диалог особенно важен во времена напряженности, и жизненно важен во времена конфликтов и кризисов, подобных тому, который происходит сейчас.

Прайс отметил, что Вашингтон находился в постоняном контакте с Москвой, чтобы попытаться продвинуться в вопросе укомплектованности американского посольства в российской столице, а также, чтобы сохранить дипломатический канал, который предоставляют посольства.

При этом он заявил, что не может ничего сказать сейчас по поводу ситуации, о которой заявил МИД РФ.

Ранее Прайс во время телефонного брифинга высказался о ситуации с вывозом российских дипломатов из страны. Прайс заявил, что в США рассматривают ситуацию с вывозом российских дипломатов. «Это предмет продолжающихся дипломатических обсуждений», — подчеркнул он.

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