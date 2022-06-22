Перегон оленей на Ямале сняли на видео

Правительство Ямала опубликовало кадры перегона оленей

На Ямале специалисты занимаются перегоном оленей. Видеозапись перегона животных на новые пастбища представили в правительстве российского региона, сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как большое стадо оленей пересекает местную реку — животные разбредаются по разным сторонам, когда достигают суши. Видеозапись заканчивается тем, что животные бегут по полю.

Ранее в Мурманской области местный житель снял на видео стадо кружащихся в «хороводе» оленей. Свое видео автор сопроводил метафорической подписью: «Жизни река».

В Арктике также сфотографировали редкий вид северных оленей. На территории нацпарка «Русская Арктика» заметили аборигенных новоземельских оленей — эти животные занесены в Красную книгу.