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69-я параллель

Стадо северных оленей закружилось в «хороводе» и попало на видео

Житель Мурманска снял на видео «хоровод» десятков северных оленей

Близ села Ловозеро в Мурманской области местный житель снял на видео стадо кружащихся в «хороводе» оленей. Кадры россиянин опубликовал на личной странице во «ВКонтакте».

На видео попали десятки северных оленей, которые синхронно двигаются вокруг нескольких сородичей. Свое видео автор сопроводил метафорической подписью: «Жизни река».

Ученые объясняют такое поведение оленей их инстинктом самосохранения. По словам зоолога Андрея Подлужнова, таким способом животные защищают своих сородичей, в первую очередь детенышей и самок, от нападения хищников.

«Каждый прикрывает, так сказать, спину впереди идущего. Кроме того, хищнику сложнее будет прицелиться», — объяснял специалист в комментарии «Вечерней Москве».

Ранее в Арктике сняли на видео «танцующее» северное сияние, которое переливалось в небе. Природное явление удалось запечатлеть в 40 километрах от Мурманска.

Валерий Розенберг
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